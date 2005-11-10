Barella ha ragione: Inter in svantaggio, siamo a otto. E stavolta non ha rimontato

Alla fine, alla decima partita, è arrivata la prima sconfitta in Serie A per i campioni in carica dell'Inter. Proprio nella sfida stracittadina contro gli odiati cugini del Milan, si ferma la striscia di imbattibilità dei nerazzurri in campionato. In una partita figlia di un approccio totalmente sbagliato dalla Beneamata, e non è la prima volta in stagione: questa, però, è stata fatale.

8 volte sotto in 13 partite

La sveglia ai compagni di squadra l'ha data subito nel post-partita il centrocampista e capitano di serata dei nerazzurri Barella. Il vice di Lautaro ha alzato la voce nei confronti di tutti, per via dell'approccio troppo molle esibito nel derby. Ha in realtà ampliato lo sguardo, mettendo nel mirino anche le altre occasioni in cui i nerazzurri si sono ritrovati sotto nel punteggio in avvio. Sono già otto, su tredici partite complessive giocate tra Serie A e Champions League: fino a qui in campionato la sconfitta era sempre stata evitata, mentre in Europa no (ko con Real Madrid e Club Brugge), stavolta Chivu e i suoi non ci sono riusciti.

Milan-Inter 3-1 (10^ giornata Serie A)

Inter-Fiorentina 2-1 (8^ giornata Serie A)

Bologna-Inter 1-3 (7^ giornata Serie A)

Inter-Club Brugge 3-4 (2^ giornata Champions League)

Roma-Inter 2-2 (5^ giornata Serie A)

Inter-Udinese 5-3 (4^ giornata Serie A)

Real Madrid-Inter 2-1 (1^ giornata Champions League)

Inter-Napoli 3-2 (3^ giornata Serie A)