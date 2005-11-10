Moreira dimostra perché il Milan ha speso tanti soldi per lui. A differenza di Ramos

Diego Moreira si è preso il cuore dei tifosi del Milan in una notte. Lo ha fatto elevandosi a mattatore assoluto del Derby della Madonnina, entrando in tutti e tre i gol segnati dai rossoneri ai cugini dell'Inter: nei primi due con altrettanti assist al bacio, nell'ultimo andando a segnare lui stesso grazie a un calcio di punizione calibrato al millimetro per superare la barriera e trafiggere Martinez.

I colpi del funambolo

Ecco perché il Milan in estate non ha temuto nell'aprire il portafogli, pur di far suo Moreira. Un talento difficile da inquadrare tatticamente (ancora neanche lo stesso Amorim sembra aver capito quale sia il suo ruolo migliore) ma con colpi tali da risultare capace di accendere l'entusiasmo di migliaia di persone in pochi secondi, con un singolo gesto tecnico. Che sia questo un dribbling, fondamentale nel quale eccelle, o un tocco calibrato a servire qualche compagno o ancora una prodezza balistica con cui gonfia la rete.

Da Ramos nessun segnale

L'assunto per ora perde di validità invece guardando a Goncalo Ramos. Altra notte difficile quella vissuta dal centravanti portoghese, pagato anche di più di Moreira. Sono 73 milioni di euro, per un attaccante che fino a qui non soltanto ha segnato meno del compagno di squadra, ma sta faticando a ritagliarsi un reale peso nelle dinamiche offensive del Diavolo. Anche stasera, per esempio, ha preso 5 come voto nelle nostre pagelle.