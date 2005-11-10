Milan, Musah: "Rabiot non voleva tirare sul gol. È la notte più bella dell'anno"

Yunus Musah, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 contro l'Inter: "Finora è stata la notte più bella dell'anno, i derby quando si vincono sono incredibili. Impariamo da ogni partita, lo abbiamo fatto dal Bologna, proviamo a non fare gli stessi errori".

Una standing ovation al momento della sua uscita, cosa è cambiato?

"Sono contento del momento, ma il calcio ha la memoria corta, devo continuare così fino alla fine della stagione perché sennò le cose cambiano. Qui c'è sempre qualcuno pronto a rubarti il posto, sei al Milan".

Rabiot voleva tirare?

"Lo abbiamo provato, sapevamo che non lo avrebbero seguito. Ha voluto metterla là per sperare che ci fosse qualcuno, non penso abbia tirato (ride, ndr)".