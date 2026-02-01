Dimarco, stato di forma sfavillante: un mese con numeri da attaccante, il dato
Altro assist per Federico Dimarco, che nella sfida fra Cremonese ed Inter ha messo sulla testa di Lautaro Martinez la palla che è valsa il vantaggio nerazzurro allo Zini. L'esterno italiano conferma dunque di vivere un momento di forma straordinario, nel quale è costantemente determinante.
Si tratta del decimo assist in campionato, con cinque reti, in venti presenze. A questi numeri si aggiunge il gol siglato su calcio di punizione in Champions League contro il Borussia Dortmund.
Quattro gol e tre assist nelle ultime otto gare giocate fra Serie A e Champions League.
