Dimarco, stato di forma sfavillante: un mese con numeri da attaccante, il dato

Altro assist per Federico Dimarco, che nella sfida fra Cremonese ed Inter ha messo sulla testa di Lautaro Martinez la palla che è valsa il vantaggio nerazzurro allo Zini. L'esterno italiano conferma dunque di vivere un momento di forma straordinario, nel quale è costantemente determinante.

Si tratta del decimo assist in campionato, con cinque reti, in venti presenze. A questi numeri si aggiunge il gol siglato su calcio di punizione in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Quattro gol e tre assist nelle ultime otto gare giocate fra Serie A e Champions League.