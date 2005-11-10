Il Como attende novità sulle condizioni di Moise Kean, che è diventato un vero e proprio caso. 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus la cifra spesa per acquistarlo, ma il giocatore fino ad ora è stato frenato da diversi fastidi fisici alla tibia. Le indiscrezioni hanno riportato un duro contrasto di gioco riportato in una seduta al centro sportivo di Mozzate. E il club ha scritto: "A seguito di un problema verificatosi durante l’allenamento, il calciatore Moise Kean si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La priorità del Club è sostenere Moise nel suo percorso di recupero".

La scelta del club

Rimasto ko per una botta ricevuta nel match contro il Belgio con la Nazionale italiana nella sosta di settembre-ottobre, è rimasto fuori inizialmente una settimana e mezza, per poi vedersi protrarre i tempi di recupero di oltre un mese. Una capatina a Barcellona, all’istituto Cugat, per svolgere un trattamento mirato alla risoluzione del fastidio alla tibia. Ora è comparso un ulteriore intoppo lungo il percorso di recupero, ma secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb la volontà da parte del Como sarebbe di non arrivare a un intervento chirurgico. Preferita una via conservativa, in attesa degli esiti degli esami strumentali dopo quanto accaduto in allenamento.

In Champions cambia qualcosa?

Per il ko riportato da Jesus Rodriguez (di oltre 60 giorni), il Como ha effettuato un cambio liste Champions per permettere l'inserimento di Maxence Caqueret nell'elenco dei convocati di Fabregas per gli impegni europei - i prossimi contro Betis Siviglia, PSG e Barcellona. Tuttavia, stando a quanto appurato, questo non avverrà per Kean: l'attaccante italiano resta segnato e non verrà sostituito da un altro giocatore. Questo anche perché è possibile sostituirne uno solo di giocatore fino alla sesta giornata di League Phase compresa. Intanto, l'acquisto oneroso del Como non mette piede in campo con la maglia biancoblù dallo scorso 20 settembre.