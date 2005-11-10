9-1 dal Como, il tecnico del Marsiglia solidale con il rivale del Lens: "So cosa si prova"

Il Marsiglia di Bruno Genesio si prepara ad affrontare il Lens nella decima giornata di Ligue 1 allo stadio Bollaert. I padroni di casa arrivano alla sfida dopo la storica e umiliante sconfitta per 9-1 incassata in Champions League contro il Como dio Fabregas, situazione che ha creato un clima di forte tensione nel Pas-de-Calais.

La solidarietà di Genesio

Alla vigilia dell'incontro, il tecnico del Marsiglia si è mostrato particolarmente cauto durante la conferenza stampa pre-partita, dichiarando: "È una squadra ferita quella che affronteremo... Ma conosciamo i valori di Lens. Ci aspettiamo una reazione da parte loro. Dovremo essere pronti fin dall'inizio". Genesio ha poi aggiunto: "Non dobbiamo pensare troppo della sconfitta avuta dal Lens con il Como. Ci sono partite in cui tutto sorride all'avversario e niente va bene per la tua squadra".

L'allenatore del Marsiglia ha inoltre espresso solidarietà verso il collega Yannick Cahuzac avversario sostenendo che "abbiamo sempre empatia per l'allenatore. So cosa si può provare in quei momenti". I Phocéens sono reduci da un netto miglioramento con da quattro vittorie consecutive in campionato dopo un avvio stagionale molto complicato. Nonostante il trend positivo, il tecnico invita la squadra a mantenere una mentalità prudente e concentrata, affermando che "le certezze sono pericolose nel calcio".