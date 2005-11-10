Domani il Milan torna ad allenarsi, si rivede Pavlovic. Il punto su Tomori e Loftus-Cheek

Dopo il derby, Stra­hi­nja Pavlo­vic si è arreso ai pro­blemi fisici, ha sal­tato l'ultima tra­sferta di Genova e la pre­ce­dente gara casa­linga con­tro il Feren­c­va­ros in Europa Lea­gue. Ma in que­sti giorni il serbo (che ha sal­tato anche la con­vo­ca­zione in nazio­nale) ha lavo­rato per recu­pe­rare e pre­sen­tarsi in gruppo domani alla ripresa della pre­pa­ra­zione del Milan.

Il punto su Tomori e Loftus-Cheek

Ma soprattutto, Pavlovic ha lavorato per essere dispo­ni­bile per la gara di dome­nica 22 con­tro il Fro­si­none. Tra chi corre verso il recu­pero - sottolinea inoltre La Gazzetta dello Sport - c’è anche un altro cen­trale, Tomori: il centrale inglese si era fer­mato ancora prima, dopo un tempo della par­tita con­tro il Bolo­gna. E dopo un’estate in cui era finito ai mar­gini della squa­dra, prima di essere reinserito in gruppo. Dopo la sosta può essere pronto anche lui. Ci vorrà almeno una settimana di tempo in più per rivedere Loftus-Cheek.