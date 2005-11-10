Domani il Milan torna ad allenarsi, si rivede Pavlovic. Il punto su Tomori e Loftus-Cheek
Tommaso Bonan
Dopo il derby, Strahinja Pavlovic si è arreso ai problemi fisici, ha saltato l'ultima trasferta di Genova e la precedente gara casalinga contro il Ferencvaros in Europa League. Ma in questi giorni il serbo (che ha saltato anche la convocazione in nazionale) ha lavorato per recuperare e presentarsi in gruppo domani alla ripresa della preparazione del Milan.
Il punto su Tomori e Loftus-Cheek
Ma soprattutto, Pavlovic ha lavorato per essere disponibile per la gara di domenica 22 contro il Frosinone. Tra chi corre verso il recupero - sottolinea inoltre La Gazzetta dello Sport - c’è anche un altro centrale, Tomori: il centrale inglese si era fermato ancora prima, dopo un tempo della partita contro il Bologna. E dopo un’estate in cui era finito ai margini della squadra, prima di essere reinserito in gruppo. Dopo la sosta può essere pronto anche lui. Ci vorrà almeno una settimana di tempo in più per rivedere Loftus-Cheek.