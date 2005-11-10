Donadoni fa notare sul Milan: "La mancanza di continuità lascia perplessi, ma posizione ottima"

Roberto Donadoni è intervenuto come ospite durante un evento organizzato dal Milan Club Orgoglio Rossonero rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia. L'allenatore ed ex calciatore ha analizzato l'attuale situazione della squadra rossonera che con Ruben Amorim ha avuto alti e bassi in questo inizio di stagione.

Le parole di Donadoni sul Milan

Queste le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'intervista: "Devo dire che la posizione in campionato del Milan è sicuramente una posizione buona, ottima direi. Forse ancora non ci si riesce a riconoscere completamente per il fatto che ci sono un po' queste situazioni altalenanti, quindi a volte si va incontro a delle performance di ottimo livello e poi magari c'è una ricaduta", le sue parole.

Poi Donadoni ha spiegato: "Dunque questa mancanza di continuità forse è quello che ancora lascia un po' perplessi. Però mi auguro che in campionato continui ad esserci un andamento di questo tipo".

E ancora, sulla gestione della rosa e del calendario fitto di impegni, ha spiegato: "È chiaro che è fondamentale anche avere la possibilità di avere tutti i giocatori a disposizione, questo vale per il Milan e vale per tutte le altre squadre. Del resto ormai oggi si gioca veramente molto, ci si allena poco e quindi ci si allena giocando. E questo ti porta inevitabilmente ad andare incontro a tanti infortuni e chi avrà la fortuna e la capacità di gestire al meglio questo andrà meglio. Poi è chiaro che le squadre che non hanno competizioni a livello europeo hanno dei vantaggi da questo punto di vista, però insomma bisogna sapersi adeguare e convivere con questa cosa e vedremo il futuro cosa ci riserverà".