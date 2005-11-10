Zalewski nella storia della Polonia: ieri sera in Romania la sua prima volta da capitano

Ieri sera la Polonia ha perso 2-1 sul campo della Romania nella partita di Nations League, ma per Nicola Zalewski sarà comunque una serata da ricordare a lungo.

Prima fascia della Polonia in carriera

Sì, perché per l'esterno di proprietà dell'Atalanta la gara in terra rumena è stata un'occasione da tenere nel cassetto dei ricordi, visto che ha vestito la fascia da capitano della nazionale polacca per la prima volta nella sua carriera.