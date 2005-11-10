Zalewski nella storia della Polonia: ieri sera in Romania la sua prima volta da capitano
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Dimitri Conti
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Oggi alle 14:11Serie A
autore Dimitri Conti
15.11.2026 14:11Serie A
L'esterno dell'Atalanta ha portato la prima fascia al braccio in carriera per la nazionale polacca nella sconfitta per 2-1 in Romania.
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Ieri sera la Polonia ha perso 2-1 sul campo della Romania nella partita di Nations League, ma per Nicola Zalewski sarà comunque una serata da ricordare a lungo.
Prima fascia della Polonia in carriera
Sì, perché per l'esterno di proprietà dell'Atalanta la gara in terra rumena è stata un'occasione da tenere nel cassetto dei ricordi, visto che ha vestito la fascia da capitano della nazionale polacca per la prima volta nella sua carriera.
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