Inter, Akanji lascia il ritiro della Svizzera per un lieve affaticamento muscolare: i dettagli
Daniele Najjar
Niente di preoccupante, ma il difensore dell'Inter, Manuel Akanji, lascia il ritiro della Svizzera per fare rientro a Milano. Come riportato da Ticinonline la federazione svizzera ha fatto sapere che il centrale questo pomeriggio di domenica 15 novembre, rientrerà prima dei compagni a casa.
Akanji dunque non farà parte dei convocati per la prossima sfida della Svizzera in programma domani, lunedì 16 novembre, contro la Scozia nella sesta giornata della fase a gironi della Nations League.
Akanji lascia il ritiro della Svizzera e fa ritorno all'Inter: il motivo
La federazione calcistica della Svizzera ha fatto sapere che Akanji ha riportato lievi problemi fisici. Si tratta per lui in particolare di un lieve affaticamento muscolare e non si dovrebbe dunque trattare nulla di preoccupante: Akanji rientra prima a Milano per scopo precauzionale e per evitare appunto di farsi male per davvero, giocando troppo.
L'Inter si prepara per l'Atalanta
Nelle prossime ore dunque Akanji tornerà a Milano e si saprà meglio quali saranno le sue condizioni fisiche in seguito ai controlli di rito, ma ad oggi la sua presenza nella prossima sfida dell'Inter, contro l'Atalanta, non dovrebbe dunque essere messa in discussione.