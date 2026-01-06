Douvikas dopo Perrone e Como avanti di due reti. 0-2 alla Cetilar Arena al 76'
Uno-due ammazza partita da parte del Como. Dopo la rete di Maxi Perrone è arrivato, otto minuti più tardi, il raddoppio di Tasos Douvikas che ha chiuso di fatto la partita della Cetilar Arena. Azione di contropiede dei lariani, con il pallone che è arrivato a Jesus Rodriguez: palla filtrante dello spagnolo per il centravanti greco che solo davanti a Semper non ha avuto problemi a batterlo con un diagonale di destro. 0-2 dunque al 76'.
