Douvikas fa dimenticare Morata ed eguaglia Nico Paz: è il miglior bomber del Como

Con la rotonda vittoria ottenuta sul campo del Pisa, il Como ha lanciato un segnale forte al resto della Serie A: per la lotta che vale l'accesso alle posizioni europee, c'è da tenere in considerazione anche la squadra di Fabregas. Anche grazie al contributo che sta fornendo il centravanti, il greco Anastasios Douvikas (26 anni).

Autore di due gol nel 3-0 rifilato a domicilio al Pisa dal suo Como, Douvikas ha chiuso il proprio cammino nel girone d'andata (anche se ai lariani in realtà manca ancora da recuperare la partita contro il Milan rinviata a causa della Supercoppa) con 6 gol segnati, risultando così il miglior realizzatore della propria squadra in Serie A assieme a Nico Paz, guidando poi in generale la graduatoria complessiva dei bomber del Como, avendo trovato 3 volte la via della rete anche in Coppa Italia.

Il rendimento di Douvikas sta permettendo al Como di superare senza troppe difficoltà l'infortunio rimediato da Alvaro Morata, che ne avrà ancora per un po'. Con un sostituto così, però, Fabregas può stare tranquillo. E lo ha fatto capire lo stesso allenatore del Pisa nelle sue dichiarazioni post-gara: "Sono molto contento per lui, fa un grandissimo lavoro per la squadra. Ha giocato tanto, c’è competizione e noi cerchiamo di avere una squadra dove ci sia concorrenza: nelle rotazioni, senza Addai, Morata e Diao siamo un po’ in difficoltà, abbiamo pochi attaccanti per le prossime partite. Però sono contentissimo di Tasos".