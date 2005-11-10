Juventus, in Spagna confermano l'interesse per Baldé: il Barcellona apre al prestito
Pierpaolo Matrone
Il Barcellona prepara una rivoluzione sulle fasce in vista del mercato di gennaio e tra i principali candidati alla partenza figura Alejandro Baldé. Il terzino sinistro classe 2003 non rientra più nelle gerarchie di Hansi Flick, che in questa stagione gli ha concesso appena tre brevi apparizioni nella Liga, preferendo adattare in quel ruolo altri giocatori, tra cui De Jong e Fariñas. La società catalana considera una sua cessione un'opportunità per ottenere risorse da reinvestire sul mercato, soprattutto nel reparto difensivo.
Juventus e Monaco su Baldé: il Barcellona apre anche al prestito
Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, tra i club interessati al ventitreenne ci sono Juventus e Monaco. Il Barcellona preferirebbe una cessione a titolo definitivo in Premier League, così da massimizzare l'incasso, ma non esclude la possibilità di un prestito con diritto di riscatto. Una formula che potrebbe favorire proprio le due società, interessate a rinforzare la corsia sinistra senza affrontare immediatamente un investimento particolarmente oneroso.