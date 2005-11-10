Lunga intervista a Tuttomercatoweb.com per Mario Nicolae. Che da direttore sportivo e deus ex machina del Vejle in Danimarca è stato l'uomo che ha scoperto, lanciato e cresciuto e poi venduto Oliver Provstgaard alla Lazio. Adesso è tornato nella sua Romania ed è il ds della Rapid Bucarest, società che col Genoa condivide la proprietà Dan Sucu.

Ci racconta il suo ritorno in Romania?

"Sono venuto al Rapid in un momento di ricostruzione e cambiamenti. Dobbiamo creare una nuova strategia sportiva, creare anche una struttura nuova perché lo scorso anno la squadra non ha vinto o performato come avrebbe dovuto e voluto. Vogliamo di più, la proprietà con Dan Sucu ha fatto cose incredibili in questi anni, ora abbiamo aperto anche il centro sportivo e garantisco che non ci sono società in Serie A che hanno un centro così. Stiamo facendo bene, siamo tra i primi, speriamo di poter godere ed essere felici, magari anche per una qualificazione in una Coppa Europea".

Lei ha sempre sognato l'Italia: è sempre così? E quanto è importante lavorare al fianco di Dan Sucu, numero uno anche del Genoa?

"Quando inizi a lavorare nel calcio sogni lontano. Io ho sempre sognato di lavorare in un paese tra i top 5 nel Mondo, io ogni giorno sogno l'Italia perché parlo la lingua correntemente. In carriera ho sempre sognato l'Italia, avere il signor Sucu in un club storico come il Genoa per noi è importante. Poi vedrò dove mi porterà la carriera, è chiaro che non è facile: nel mondo ci sono tantissimi direttori sportivi, però prendo ogni giorno con serenità e voglia di lavorare e di fare bene. Io sono pronto per continuare a lavorare nel mondo del calcio, in un progetto importante, ho vent'anni d'esperienza da ds, team manager, head of recruitment, ho avuto esperienze importanti e vivi tante esperienze. Ma quella del Rapid che sto vivendo ora è molto bella e sono davvero felice".