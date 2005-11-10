Il Napoli è ancora vivo. La squadra di Allegri torna alla vittoria battendo il Torino dopo due sconfitte (Juventus e Porto) ed un pareggio (Lazio) e raccoglie tre punti imprescindibili grazie a Scott McTominay. Nonostante un buon primo tempo, stavolta, il Napoli la sblocca nella ripresa - quando l'inerzia sembrava potesse cambiare - con l''Mvp assoluto della Serie A 2024-25 che si mette in proprio e firma l'1-0 pesantissimo che fa respirare tecnico, squadra ed ambiente. Già 6 le reti in stagione per lo scozzese, nonostante le quattro gare saltate per un problema non certo di poco conto e peraltro affrontato a stagione in corso, capace rispetto ad altri compagni di andare magari anche oltre un contesto di gioco offensivo non proprio favorevole. Grazie alla doppietta decisiva al Bodo e alla rete al Torino, il Napoli si può considerare virtualmente ancora in corsa nelle due competizioni proprio grazie ala capacità di decidere di McTomimay.

Ancora Lang: altra gara positiva

Proprio nel momento della rottura con la tifoseria, il miglior Noa Lang della sua esperienza napoletana. Con la Lazio era già risultato tra i più positivi, ma anche col Torino subentrando (tra i fischi dei tifosi, in particolar modo delle curve per quel dito all'orecchio dopo il mancato saluto col Porto ed un altro post provocatorio) ha mostrato grande spirito nel partire da quinto e coniugare le due fasi. Anche stavolta l'olandese entra nel gol, recuperando palla e tagliando il campo proprio per McTominay. Un giocatore ritrovato, a patto che lavori ora anche per rimarginare questa spaccatura altrimenti per lui le gare casalinghe rischiano di diventare una sfida nella sfida.

Altro infortunio ed il solito problema

Appena il tempo di recuperare Spinazzola schierato da titolare (e poi Favasuli, entrato nel finale) che al conteggio si deve sottrarre Antonio Vergara: altro problema muscolare, di nuovo quando sembrava pronto a consacrarsi, e lacrime che dicono tanto della sua frustrazione. Per il resto, però, il Napoli in una gara tutto sommato ben condotta ci ha comunque messo dentro le solite criticità: un abuso della verticalità con 24 lanci di Milinkovic, problemi in pressione beccando di nuovo parecchie infilate non sfruttate dalla squadra di Abate e poi dopo il gol il solito abbassamento - senza particolari meriti del Torino - per un quarto d'ora finale di sofferenza. Stavolta, però, il Napoli non paga dazio e potrà affrontare il City (1 punto nelle ultime 4 di Premier) quantomeno con un pizzico di fiducia.