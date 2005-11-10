Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, domenica 22 novembre
autore
Daniele Najjar
Daniele Najjar
Oggi alle 07:11Serie A
autore Daniele Najjar
22.11.2026 07:11Serie A
Torna la Serie A e le novità del calciomercato. Le aperture sono dedicate alle big del nostro campionato in questa domenica.
TUTTOmercatoWEB
"Attacco all'Inter": apre così in prima pagina La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 22 novembre 2026. Dopo le vittorie di Lazio e Roma, tocca infatti ai campioni d'Italia scendere in campo oggi, contro l'Atalanta, per rispondere alle rivali per il titolo. "Gattuso 32" il titolo scelto invece per la prima pagina del Corriere dello Sport, 32 come i punti della Lazio in classifica.
Le prime pagine dei giornali di domenica 22 novembre 2026
"Lucio e Conte sul ring Juve", questo il titolo di Tuttosport che sottolinea la replica dell'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, alle parole di Antonio Conte sul ritorno in bianconero. Ecco di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi e non solo di oggi, domenica 22 novembre 2026.
Altre notizie Serie A
Oggi
07:45 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWDs Rapid Bucarest: "Sucu ha fatto cose incredibili. Sono felice, poi sogno l'Italia"
07:41 Serie A
Inter, Chivu pensa al rilancio di Jones dopo oltre due mesi: l'inglese si gioca una maglia
07:38 Serie A
Torino, Abate perde di misura contro il suo maestro Allegri: "Rammaricati di uscire a mani vuote"
07:23 Serie ATMW
TMWIl Milan ha deciso: Camarda via a gennaio. In estate ci credevano tutti, o era solo paura per un Liberali-bis?
07:15 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWNicolae e i segreti di Provstgaard: "Così è andato alla Lazio. E' già pronto per l'Inter"
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni