Due indizi fanno quasi una prova: Meret avvisato, Milinkovic-Savic vuole prendersi il Napoli

Se è possibile per il Napoli ritrovare almeno una buona notizia, e che sia piena come tale e non solo in porta, questo può succedere guardando all'inquilino della porta azzurra, quel Vanja Milinkovic-Savic che è stato l'ultimo dei suoi ad ammainare bandiera bianca all'Etihad, risultando tutt'altro che emozionato o timido nella notte del suo personale esordio in Champions League.

Se è vero che due indizi non fanno ancora una prova - seguendo il detto ne servono almeno tre - si può però sostenere senza problemi che mettendo assieme quanto visto all'Etihad con la buona prestazione di Firenze sabato scorso, Alex Meret, altrimenti noto come il portiere che ha difeso i pali del Napoli negli ultimi due Scudetti vinti, sia avvisato: Milinkovic-Savic non è arrivato come semplice riserva, se non fosse bastato già a raccontarlo l'ingente cifra messa sul piatto dai campani (circa 20 milioni di euro) per strapparlo al Torino.

L'avviso per Meret è tale ascoltando anche quanto dichiarato da mister Antonio Conte prima della partita, proprio riguardo le gerarchie della porta: "Milinkovic-Savic in porta è una scelta, non dipende da nessun infortunio". Voto 7 per l'estremo difensore serbo nelle pagelle di TMW di Manchester City-Napoli: "Al debutto assoluto in Champions League fa una bella figura, nonostante il risultato finale. Dal 38' al 42' compie quattro interventi prodigiosi e salva lo 0-0. Importante la sua attenzione anche nelle uscite. Ma quando la difesa cade deve arrendersi anche lui".