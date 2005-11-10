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Stephan El Shaarawy, a vent'anni poteva diventare uno dei migliori al mondo. Poi gli stop

Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
27.10.2026 05:00Nato Oggi...
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© foto di www.imagephotoagency.it

Sedici milioni di motivi, per tre anni, per lasciare Roma. Stephan El Shaarawy lo ha fatto nel 2019, per due stagioni firmando con lo Shanghai Shenhua. Era il momento in cui il calcio cinese era in esplosione, pronto a prendersi una gran fetta di quello europeo, come ha fatto l'Arabia Saudita negli ultimi anni. Non è dato sapere se sarà una bolla, come quello asiatico, anche se i primi indizi sembrano propendere per questa ipotesi.

Poteva fare di più?

Gli inizi al Genoa, l'esplosione al Padova, le grandi stagioni al Milan. El Shaarawy sembrava destinato a essere uno dei migliori del Mondo, ma gli infortuni lo hanno spesso frenato. Tanto che ha lasciato il rossonero a ventitré anni, con la sensazione che le sue stagioni top fossero già andate. Non è andata proprio così, ma numericamente i diciannove gol del 2012-13 non sono mai stati lontanamente scalfiti. Ha comunque giocato dieci anni nella Capitale, con 348 partite e 66 gol firmati.

Di nuovo a Roma

Il 17 ottobre scorso El Shaarawy è tornato all'Olimpico, ma con colori diversi da quelli della Roma. "Ci sono emozioni che il calcio ti regala e che nessuna parola riuscirà mai a descrivere fino in fondo. Sentimenti contrastanti: da una parte l’amarezza per una sconfitta che fa male, dall’altra l’emozione di tornare in uno stadio che per dieci anni è stato casa mia Ci sono tornato con colori diversi, da avversario, ma con gli stessi ricordi, lo stesso affetto e soprattutto, un’immensa riconoscenza. Grazie Roma, grazie Romanisti, per avermi fatto sentire, ancora una volta, uno di voi. Il passato merita gratitudine, il presente merita tutto me stesso, rispetto e appartenenza". Oggi Stephan El Shaarawy compie 34 anni

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