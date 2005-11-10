Di Natale ed El Shaarawy in campo insieme? Tutto vero, ma nella Nazionale U15 del Timor-Leste

Si è aperto ieri il Mondiale Under 15, la prima edizione di un nuovo torneo calcistico giovanile che vede la partecipazione di ben 189 Nazionali impegnate, fino al 30 ottobre, in quasi mille partite. In queste ore è diventata virale la formazione con cui il Timor-Leste ha fatto il suo esordio contro l'Azerbaigian; il piccolo Stato del sud-est asiatico ha infatti messo in mostra giocatori dai nomi di battesimo a dir poco curiosi e che riflettono l'eco del nostro calcio a certe latitudini: tra questi spiccano Stephan El Shaarawy Urbano Cabral Pinto e Antonio Dinatale (scritto tutto attaccato) Braz Pinto.

Non solo, perché in rosa troviamo anche Rivaldo Gomes Gonçalves e René Descartes (conosciuto in Italia come Cartesio, padre della filosofia moderna) Fernandes Da Costa Gonçalves. Le bizzarrie anagrafiche non si fermano alla selezione giovanile, poiché la nazionale maggiore asiatica ha già fatto parlare di sé con un classe 2007 di nome Vabio Canavaro (Araujo Santos Pires il nome completo) e il classe 2005 di nome Luis Figo Pereira Ribeiro.