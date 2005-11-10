Venezia, Rogg sul nuovo stadio: "100 milioni dal club, speriamo di inaugurarlo in A"

Il Venezia apre le porte del nuovo stadio alla stampa, in un pomeriggio dedicato all'aggiornamento dal vivo sullo stato dell'arte dei lavori che porteranno la squadra arancioneroverde ad avere una nuova casa nella seconda parte della prossima stagione. Andrea Rogg, Director of Operation del club, ne ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com e dei giornalisti presenti.

Emozionato nel vedere lo stadio sempre più completo?

"Sì, ho la pelle d'oca, un'emozione incredibile. Il Consorzio di Imprese ci sta mettendo una passione incredibile, ogni settimana c'è una visibile crescita dell'impianto. Si comincia ad immaginare la forma del nuovo catino".

Qualcuno avrà nostalgia del vecchio impianto, lo stadio Penzo, però sta nascendo qualcosa di nuovo che si identifica con la piazza.

"Certo, è così. Il Penzo rimane uno stadio iconico, emozionante. Ci mancherà, ma faremo di tutto per dare emozioni fortissime nel nuovo impianto. Fra l'altro avremo la concessione fino al 2030 e continueremo a gestirlo come impianto sportivo. Non abbiamo solo la squadra maschile, ma abbiamo quella femminile e le squadre giovanili. Il Comune ha anche dichiarato - e noi saremo sicuramente al loro fianco - quello rimarrà un impianto sportivo magari anche con l'aggiunta di una pista d'atletica".

Sui tempi: si parla di inizio 2028? L'augurio è che l'esordio sia in Serie A.

"Sicuramente questo ce lo auguriamo fortemente. Noi abbiamo segnato nel calendario i primi mesi del 2028, quindi la seconda parte della prossima stagione. Lo vogliamo fortemente".

Il contributo della proprietà qual è stato?

"Il contributo finale della proprietà sarà leggermente inferiore ai 100 milioni, quindi un investimento molto forte. Arrivato anche grazie ad una competenza molto forte e specifica nella costruzione, commercializzazione e gestione di arene e impianti sportivi nel mercato re dello sport professionistico che è quello americano".