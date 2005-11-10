Alessandro Canovi: "La Juve per tornare avanti deve prendere uno come Endrick"

Il procuratore Alessandro Canovi è intervenuto a Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. Ed è partito da Tresoldi, accostato al Milan: "Lui e Ramos giocano nelle stesse zone del campo, non credo che sia una coppia perfetta, o gioca uno o l'altro. Il Milan zoppica in Europa, magari rafforzare la rosa se si passa il turno con un altro attaccante farebbe bene. Il Milan ha bisogno di un sostituto, visto che giocare di giovedì poi è sempre un problema per il campionato".

Endrick fa gola a Roma e Milan:

"Mourinho non vuole farlo partire perché sta trovando una quadra con l'assenza di Vinicius. E vedo che usa spesso Endrick, che spacca le partite quando entra. Se andasse via, per il livello del campionato italiano, sarebbe un ottimo giocatore. La Roma ha Castro, Malen, dove lo metti? Per me è una punta. Sarebbe protagonista in tutte le italiane, Inter esclusa. Il giocatore spinge per giocare, ma Mourinho da questo punto di vista non ci sente sul fatto di darlo via".

La Juve che attaccante potrebbe prendere a gennaio?

"C'è ancora Milik, non ha senso che stia ancora lì. Sono tre anni che è lì e non gioca, per problemi fisici. Non ha senso che sia ancora in rosa. Pensavo fosse andato via a giugno. La Juve è la Juve, deve prendere giocatori da Juve. Se devi prendere uno in prestito, prendo Endrick. Prendi uno che ti fa il cambio immediato di livello. Scamacca non gioca nell'Atalanta e dovrebbe essere il rinforzo della Juve? E' un mondo che va al contrario. Quello stadio ha bisogno di giocatori che abbiano la personalità per farlo. Portare giocatori che non sono titolari è un rischio. La Juve vinceva con Ronaldo, Tevez, Higuain. Aveva dei giocatori importanti la Juve che ha vinto tutto. La Juve deve tornare a prendere certi giocatori per cercare di tornare in alto. I giocatori forti stanno nelle squadre forti. Sono giocatori che vincono questi. Hai speso tanti soldi per Koopmeiners, Nico Gonzalez, ma stavano all'Atalanta, alla Fiorentina. Prima però prendevi giocatori dai top club, quello era un mercato. Prendevi giocatori che vincevano e che ti permettevano di vincere. Oggi la Juve mi ricorda tantissimo la prima Inter di Moratti, che spendeva tanto e non riusciva a vincere. Cominciò a vincere poi quando arrivarono i Samuel, Milito, Eto'o, Sneijder".

Napoli, che ne pensa di Lucca?

"Tutto dipende da come lo consideriamo. Io penso sempre che uno alla sua età non sia più giovane. A 26 anni solo in Italia è giovane, per altri campionati è già maturo. Non è da grandissima squadra".