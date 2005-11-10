Castagnini: "Vorrei sempre lavorare con Alvini finché farò il ds. Una big? Gliela auguro"

Alvini è destinato a una big? Questa è la domanda che si stanno ponendo un po' tutti e a rispondere non poteva non essere Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone e suo grande estimatore. A TMW il dirigente si è espresso così: "Io vorrei lavorare sempre con lui finché faccio questo mestiere, per un sacco di motivi. È un uomo, buono e leale, un po' avanti agli altri per quello che sta proponendo. Sa tenere il gruppo e i giocatori. Gli sono stato dietro 2 o 3 anni, pensavo fosse bravo, ma non così. Quando si va a giocare la domenica è felice come un ragazzino, è una cosa bella e la trasmette a tutti noi. Una big? Gliela auguro perché se lo merita".

Il blocco italiano

Quello costruito da Castagnini è un Frosinone molto azzurro: "Qualcuno sfortunatamente è in prestito. Abbiamo avuto la possibilità di riconfermarli, non è stato facile, ma siamo riusciti a tenere l'ossatura dell'anno scorso. Pensavo che 8-9 di loro potessero giocare in Serie A. A febbraio ho smesso di guardare la Serie B e mi sono messo a vedere la Serie A e mi chiedevo: 'Perché i nostri non possono stare lì?'. Mi sono convinto da solo. Bisogna valutare le cose sul lungo periodo, bisogna salvarsi, ma ora si va in campo più sereni. Siamo una delle squadre più giovani, finché si può lavorare su questo è giusto farlo".

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