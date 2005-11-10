Italia, Mancini: "Palma sarà un grande difensore, così come lo saranno Leoni e Ahanor"

"San Siro tutto esaurito? Vorrà dire che dovremo fare una bella partita perché altrimenti i tifosi ci rimarrebbero male". A poche ore dal fischio d'inizio di Italia-Francia di Nations League, in programma stasera, il ct Roberto Mancini parla alla Rai raccontando le sensazioni del prepartita: "Dovremo cercare di giocare bene e fare un buon risultato. Giocare a San Siro è come essere veramente alla Scala".

"Anche se la Francia è priva di qualche giocatore importante - prosegue Mancini -, rimane sempre una grande squadra. E poi (parlando della prova di Saint-Denis, ndr) spero che riusciremo a fare qualche errore in meno e a migliorare certe situazioni di gioco".

Parlando della scuola italiana dei difensori, Mancini sottolinea: "L'Italia ha avuto i più grandi difensori della storia, quindi è abbastanza difficile raggiungere quei livelli. Però penso che noi abbiamo dei bravi difensori e dobbiamo lavorarci, perché dietro a Bastoni, dietro a Scalvini, che sono giovani ma giocano già da un po' di tempo, ci sono altri tre o quattro ragazzi bravi. Palma per me sarà un grande difensore, così come lo sarà Leoni, così come lo sarà Ahanor".