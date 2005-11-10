Urby Emanuelson è una delle vecchie conoscenze della Serie A. L'olandese oggi è il vice allenatore della seconda squadra dell'Ajax, ma resta sempre un tifoso del Milan, come dimostrano le sue parole nell'intervista rilasciata a MilanNews: "Abbiamo vinto il derby un paio di settimane fa. Siamo ancora in grado di raggiungere grandi traguardi. Può succedere di tutto! Io spero che possiamo vincere lo Scudetto già questa stagione. Forza Milan, sempre! Fino alla morte!".

I ricordi

Emanuelson torna anche sui giocatori con cui ha condiviso l'avventura in rossonero: "Ovviamente Ibrahimovic era uno dei migliori. Ma ho giocato con così tanti grandi calciatori che è davvero difficile indicarne soltanto uno. Mi piaceva molto Pirlo... e Thiago Silva, per me, è stato uno dei migliori difensori con cui abbia mai giocato. Questo dimostra quanto sia difficile sceglierne soltanto uno. Ma ovviamente Ibra ha avuto un impatto enorme sulla nostra squadra".

Poi arrivarono le cessioni dei big: "Ovviamente fu un colpo debilitante per noi. Poi il club stava attraversando qualche difficoltà e non poteva più acquistare i migliori giocatori come prima. Fu un periodo complicato, naturalmente, dopo che tutti quei grandi campioni se ne andarono. Anche Gattuso, Nesta, Clarence... e tutti quei giocatori che erano lì da anni. Quando hai un gruppo del genere, ricostruire diventa complicato. È stato difficile da superare e se ci fai caso, il Milan ancora oggi è pieno di problemi. Ma le cose stanno migliorando passo dopo passo e spero che presto potremo tornare ai vertici".