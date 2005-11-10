Emergenza attacco per il Frosinone: scatta l'ora del maxi acquisto Bobcek

Emergenza e occasioni. Il Frosinone vive chiaramente un momento d'oro ma la sosta delle Nazionali porta dei problemi mica da poco. Soprattutto nel reparto avanzato. L'ultimo della lista è lo stop per il rumeno Daniel Birligea: "Frosinone Calcio comunica che il calciatore Daniel Birligea, a seguito dell’infortunio riportato con la Nazionale, è stato sottoposto oggi ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una lesione del vasto intermedio del quadricipite sinistro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo."". Prima di lui, Antonio Raimondo. "Frosinone calcio comunica che il calciatore Antonio Raimondo, a seguito dell’infortunio riportato con la Nazionale U21, è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo". Uno e due. Tocca al terzo, al più atteso.

L'ora di Bobcek

Due giorni fa è rientrato in Ciociaria Tomas Bobceck, punta slovacca che di fatto ha ripreso i lavori al massimo da ieri. Batterie cariche per il centravanti che è stato 'gestito' dalla sua Nazionale: solo 24 minuti nella vittoria per 2-1 contro il Kazakistan dello scorso 29 settembre, poi panchina per le sfide contro Isole Far Oer e Moldavia. Un sorriso, certamente, per Massimiliano Alvini, che farà così esordire dal 1' il maxi investimento dell'estate del Frosinone.

Chi è Bobcek

Un centravanti moderno e completo, che il Frosinone ha pescato dal Lechia Gdansk per una cifra record di circa 10 milioni di euro. Nato a Ruzomberok, 187 centimetri, piede destro ma bravo pure di mancino e di testa, cresce nella squadra della sua città dove debutta in Superliga slovacca a 17 anni. Nel 2003 passa in Polonia, al Lechia Gdansk, per una cifra di circa 600mila euro. E' da subito un cardine della promozione in Ekstraklasa, dove la scorsa stagione fa 20 reti in 30 partite, conquistando il titolo di capocannoniere con ben 6 assist. Già Nazionale, debuttante nel novembre 2025, alla prima contro l'Irlanda del Nord entra al minuto 88 e segna la rete della vittoria (finirà 1-0). Ora la sua ora. Dal 1' in una gara delicatissima, da emergenze a confronto.