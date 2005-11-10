Tripletta senza sorriso per Pio Esposito: "Faccio fatica a essere contento dopo una gara così"
L'attaccante dell'Inter dopo il 4-4 con l'Atalanta: “Dovevamo chiudere prima la partita, siamo andati due volte in doppio vantaggio”
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Grande protagonista del 4-4 tra Atalanta e Inter con una tripletta, Francesco Pio Esposito ha commentato la partita a Sport Mediaset: “Faccio fatica a essere molto contento, perché alla fine ci hanno ripreso e ci hanno portato via due punti. Sinceramente faccio fatica”.
Cosa è successo? Quello su Bastoni era un rigorino?
“Non lo so, non l’ho rivisto e non voglio commentare l’episodio. Dovevamo chiudere prima la partita, siamo andati due volte in doppio vantaggio e non l’abbiamo fatto”.
Cosa è successo?
“È difficile, ci sono tanti fattori ed episodi. Non lo so, dico la verità”.
Chivu cosa vi ha detto?
“Dopo una partita del genere non si parla mai a caldo, avremo tempo per analizzarla a freddo”.
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