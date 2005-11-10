Manna incontra l'agente di Varela. Italia e Francia in campo. Tegola Lazio: le top news delle 22

La Francia si specchia, l’Italia ci crede. E un pizzico di fortuna l’assiste: gli azzurri concludono sul risultato di 1-1 il primo tempo della partita con la nazionale transalpina. A decidere, finora, sono le reti di Michael Olise e di Francesco Pio Esposito. Da registrare anche un palo per gli ospiti - che hanno sentito San Siro fischiare la Marsigliese prima del fischio d’inizio - e una prestazione coriacea, sebbene non entusiasmante, della Nazionale di Mancini sotto la pioggia battente sullo stadio di Milano.

Giornata importante quella di oggi in casa Napoli, col direttore sportivo Giovanni Manna che ha incontrato Hector Peris, CEO dell'agenzia Leaderbrock. Un faccia a faccia che nasconde importanti retroscena di mercato, in vista dell'apertura delle trattative a fine dicembre. Il tema principale dell'incontro, spiega Sky Sport, è stato quello relativo a Gustavo Varela, attaccante del Monza e attuale capocannoniere della Serie A. Il dirigente azzurro ha ribadito anche all'agente dell'attaccante il proprio gradimento, in attesa di capire se già a gennaio potranno aprirsi spiragli per una trattativa. Il Napoli, dovessero crearsi le opportunità giuste, è forte sul portoghese. Nel summit sono poi state affrontate questioni interne relative a Rafa Marin, difensore che si è conquistato la fiducia di Allegri e di tutto l'ambiente. Le parti hanno iniziato a parlare del possibile rinnovo di contratto, anche se né da parte di Manna né da parte dell'agente del difensore c'è fretta vista la scadenza giugno 2029. Chiusura con Alisson Santos: l'esterno è stato dichiarato incedibile dal Napoli, anche nel caso in cui i sondaggi esplorativi dovessero trovare sbocco a gennaio in proposte da 30 milioni di euro. Alisson rappresenta il presente ed il futuro del Napoli.

Lionel Scaloni continuerà a guidare l'Argentina fino ai Mondiali del 2030. Il commissario tecnico, 48 anni, ha ufficialmente prolungato il proprio contratto con la Federazione argentina, che sarebbe scaduto il prossimo dicembre. Una scelta nel segno della continuità per l'allenatore che ha condotto l'Albiceleste alla conquista del Mondiale 2022 e al secondo posto nell'edizione del 2026. Scaloni sarà dunque ancora in panchina nella prossima Coppa del Mondo, che si disputerà principalmente tra Spagna e Marocco, con alcune partite ospitate anche da Argentina, Uruguay e Paraguay.

Brutte notizie per la Lazio e per Adam Marusic. Il laterale montenegrino è stato infatti già costretto a lasciare il ritiro della propria Nazionale a causa di un nuovo problema muscolare, facendo ritorno a Roma per sottoporsi agli accertamenti del caso e proseguire il percorso di recupero. Una tegola anche per Gennaro Gattuso, che sperava di ritrovare il proprio esterno dopo il lungo stop degli ultimi mesi. Resta adesso da capire l'entità del problema e soprattutto se si tratti di una ricaduta del precedente infortunio oppure di un nuovo guaio fisico.