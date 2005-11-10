Bastoni salterà Belgio-Italia: giallo per il difensore dell'Inter, era diffidato
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La sosta finisce prima per Alessandro Bastoni, che non prenderà parte alla prossima partita di Nations League. Il difensore dell’Inter, diffidato, è stato infatti ammonito nel secondo tempo della gara tra Italia e Francia.
Di conseguenza, Bastoni non parteciperà alla trasferta di Bruxelles, dove domenica sera la Nazionale di Roberto Mancini sfiderà il Belgio per assicurare la qualificazione ai quarti di finale della competizione.
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