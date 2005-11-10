Gigio sbaglia, Pio no: Esposito rimedia alla topica di Donnarumma, Italia-Francia 1-1 al 45’

La Francia si specchia, l’Italia ci crede. E un pizzico di fortuna l’assiste: gli azzurri concludono sul risultato di 1-1 il primo tempo della partita con la nazionale transalpina. A decidere, finora, sono le reti di Michael Olise e di Francesco Pio Esposito. Da registrare anche un palo per gli ospiti - che hanno sentito San Siro fischiare la Marsigliese prima del fischio d’inizio - e una prestazione coriacea, sebbene non entusiasmante, della Nazionale di Mancini sotto la pioggia battente sullo stadio di Milano.

Gigio dagli applausi ai fischi (solo meritati)

La prima occasione da rete della gara è francese: Rabiot sbuca sul secondo palo, Donnarumma ci mette una pezza. Non basta a rendere sufficiente, almeno per quanto visto finora, la prova del capitano della Nazionale: al decimo minuto di gioco, il portiere del City sbaglia clamorosamente il rilancio, regalando la palla a Olise. L’asso del Bayern Monaco ne approfitta e fiocina l’Italia con la rete dell’1-0. Al quarto d’ora è ancora la Francia a rendersi protagonista, questa volta Donnarumma è presente a sé stesso su Barcola.

Cambiaghi-Pio, la connessione è giusta

L’Italia, che all’approssimarsi della mezz’ora non ha sfornato un tiro in porta, fa centro al primo. Lo costruisce Cambiaghi, tra i migliori in campo nel primo tempo, arrivando al cutback per Pio Esposito dalla sinistra. Il centravanti dell’Inter anticipa Upamecano e batte Maignan, facendo esplodere di gioia San Siro con il suo ottavo gol in azzurro. Non cambia l’andamento di una gara in cui la palla, tendenzialmente, ce l’ha la selezione guidata da Zidane. Che, pur priva di diversi attaccanti, resta bella da guardare e l’impressione è che lo sappia benissimo: bastano pochi tocchi a Olise e Cherki per mandare al tiro Barcola, che sbatte sul palo alla sinistra di Donnarumma.