Che spreco! Sebastiano Esposito non imita Pio: sbaglia il rigore del possibile 2-1 in Italia-Francia
L’Italia fallisce clamorosamente la miglior occasione possibile per andare in vantaggio a San Siro sulla Francia: Sebastiano Esposito sbaglia infatti il calcio di rigore assegnato da Vincic appena prima dell’ora di gioco. Pessima battuta dell'attaccante del Sassuolo, che non centra nemmeno lo specchio della porta difesa da Maignan.
Ancora Cambiaghi
L’attaccante del Bologna, già decisivo in occasione dell’1-1, è protagonista anche in questo caso: riceve a sinistra da Calafiori dopo una ripartenza veloce innescata da Donarumma, punta Malo Gusto e viene travolto. Zero dubbi per Vincic, che indica subito il dischetto senza esitazioni.
Sbagliato il penalty, Mancini sostituisce Esposito, per inserire Vergara. Fuori anche Cambiaghi, salutato con copiosi applausi da San Siro, in favore di Federico Dimarco.