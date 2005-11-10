Pio Esposito ha numeri straordinari con l'Italia. E ha eguagliato un record di Bobo Vieri

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Pio Esposito ha numeri straordinari con l'Italia. E ha eguagliato un record di Bobo VieriTMW
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Simone Bernabei
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12.11.2026 22:15Serie A
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Con la maglia dell'Italia Pio Esposito ha delle medie a dir poco strepitose. Col gol segnato questa sera contro la Francia, il centravanti dell'Inter è arrivato a quota 8 in azzurro, in sole 14 partite giocate. Uno score che va ben oltre i già ottimi numeri messi insieme con la maglia nerazzurra.
Quando vede l'azzurro insomma Pio Esposito si esalta e a dimostrarlo è un'altra statistica raccontata dai dati Opta: il classe 2005 è infatti il primo giocatore a segnare almeno 8 gol nelle prime 14 partite con l'Italia dai tempi di Bobo Vieri che fra il '97 ed il '98 mise insieme gli stessi numeri.
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