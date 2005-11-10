L'Italia dimentica il rigore: azzurri avanti 2-1 sulla Francia. Dimarco entra con assist, a segno Frattesi
Gli azzurri si portano in vantaggio sui transalpini: decisiva una catena ben sperimentata ai tempi dell'Inter
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Superata l’amarezza per il rigore fallito da Sebastiano Esposito, l’Italia riesce davvero a mettere la testa avanti alla Francia. A San Siro il risultato cambia ancora: 2-1 per gli azzurri, appena superata l’ora di gioco. A firmare la rete è Davide Frattesi.
L’azione
A costruire il gol del vantaggio azzurro sono tre giocatori che si conoscono benissimo, proprio per aver giocato insieme a San Siro. Barella recupera palla e avanza, poi apre a sinistra per Dimarco, neoentrato: scarico arretrato per Frattesi, ex Inter oggi alla Lazio, che di prima intenzione fulmina Maignan.
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