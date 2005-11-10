Nel momento più delicato della stagione dell'Inter, Cristian Chivu ritrova Lautaro Martinez. Il Toro si è allenato in gruppo e, come preventivato, dovrebbe tornare a disposizione per la partita contro l'Atalanta, anche se non dall'inizio. Con il recupero dal lieve affaticamento di Thuram, l'emergenza in attacco è rientrata e con un Pio Esposito in una forma così smagliante, l'argentino può permettersi anche di recuperare gradualmente, entrando magari per i 30 minuti finali.

Il precedente che spaventa l'Inter

La scorsa stagione Lautaro Martinez si fermò in seguito a un problema al soleo della gamba destra e i nerazzurri accusarono la sua assenza. Il capitano cercò di forzare i tempi e tornò per il big match contro la Roma, partita nella quale realizzò una doppietta e trascinò i suoi, ma subito dopo fu costretto a un nuovo stop forzato. Chivu, memore di questo, non si prenderà alcun rischio.

Il calendario dell'Inter fino a Natale

Domenica 22 novembre 2026 alle 20:45 - Atalanta - Inter (Serie A)

Mercoledì 25 novembre 2026 alle 21 - Inter - Stoccarda (Champions League)

Sabato 28 novembre 2026 alle 20:45 - Inter - Genoa (Serie A)

Martedì 1 dicembre 2026 alle 21 - Inter - Genoa (Coppa Italia)

Sabato 5 dicembre 2026 alle 18 - Frosinone - Inter (Serie A)

Mercoledì 9 dicembre 2026 alle 21 - Borussia Dortmund - Inter (Champions League)

Domenica 13 dicembre 2026 alle 15 - Inter - Torino (Serie A)

Venerdì 18 dicembre 2026 alle 20:45 - Lecce - Inter (Serie A)

Martedì 22 dicembre 2026 alle 21 - Inter - Lazio (Supercoppa Italiana)