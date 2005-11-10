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Inter, Lautaro punta l'Atalanta. Chivu predica prudenza, settimana decisiva

Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 08:49Serie A
15.11.2026 08:49Serie A
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Lautaro punta a tornare contro l'Atalanta dopo un mese di stop. La prossima settimana sarà decisiva per il recupero, ma l'Inter sceglie la prudenza.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Lautaro Martinez prova ad accelerare il recupero, con l'obiettivo di tornare a disposizione dell'Inter per la trasferta contro l'Atalanta. Il capitano nerazzurro è fermo da un mese per un problema ai flessori della coscia sinistra accusato dopo la sfida di Champions League contro il Bruges. Il rientro si avvicina, ma la sua presenza a Bergamo resta da verificare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'argentino non ha ancora ripreso gli allenamenti con il resto della squadra. La prossima settimana sarà determinante per valutare i progressi del recupero e stabilire se ci siano le condizioni per tornare gradualmente a lavorare in gruppo. Lautaro ha finora saltato sette partite stagionali, cinque in campionato e due in Champions League, compreso il derby di Milano. Durante la sosta è rimasto ad Appiano Gentile per proseguire il programma personalizzato, rinunciando anche agli impegni con la nazionale argentina.

Chivu valuta il calendario: dopo l'Atalanta c'è lo Stoccarda

La gestione del rientro sarà condizionata anche dai prossimi impegni dell'Inter. Tre giorni dopo la trasferta di Bergamo, infatti, i nerazzurri affronteranno lo Stoccarda a San Siro in Champions League, prima di entrare in una fase della stagione che vedrà aggiungersi anche Coppa Italia e Supercoppa. Cristian Chivu dovrà quindi valutare se utilizzare subito il capitano, eventualmente per uno spezzone di partita, oppure concedergli qualche giorno in più per completare il recupero. Le scelte dell'allenatore dipenderanno anche dalle condizioni degli altri attaccanti. Marcus Thuram sarà valutato al rientro dagli impegni con la Francia, mentre Francesco Pio Esposito dovrà recuperare dalle fatiche accumulate con la Nazionale. Resta invece indisponibile Ange-Yoan Bonny, ancora alle prese con il proprio infortunio. Il recupero di Lautaro consentirebbe a Chivu di avere maggiori alternative in un reparto che nelle ultime settimane ha fatto affidamento soprattutto sulla continuità di Thuram, titolare nelle ultime nove partite.

Lautaro, il precedente della scorsa stagione suggerisce prudenza

Lo staff medico nerazzurro intende evitare qualsiasi rischio di ricaduta, anche alla luce di quanto accaduto nella passata stagione. In quell'occasione Lautaro, rientrato dopo un lungo periodo di assenza, aveva segnato una doppietta contro la Roma prima di fermarsi nuovamente per un problema al polpaccio. Un precedente che invita a gestire con attenzione i carichi di lavoro e l'eventuale ritorno alle competizioni, soprattutto dopo un mese senza partite ufficiali. La trasferta contro l'Atalanta resta dunque il primo obiettivo, ma non rappresenta una scadenza obbligata. Le risposte dei prossimi allenamenti permetteranno allo staff e a Chivu di stabilire se convocare il capitano già per Bergamo o posticiparne il rientro alla successiva sfida europea.

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