Inter, rifinitura verso lo Stoccarda: Zielinski a parte, Calhanoglu ha svolto gli esami
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Simone Bernabei
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Oggi alle 12:13Serie A
autore Simone Bernabei
24.11.2026 12:13Serie A
Problemi in regia per l'Inter di Chivu: Zielinski ha lavorato a parte, Calhanoglu ha svolto gli esami per fare chiarezza sul problema al flessore
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Allenamento in corso per l'Inter in vista della sfida di Champions League contro lo Stoccarda di domani. Alla seduta di Appiano Gentile non ha preso parte Piotr Zielinski, col polacco che ha lavorato in modo personalizzato su un campo secondario. La sua presenza resta in forte dubbio, con anche Hakan Calhanoglu che sarà assente: il turco ha svolto oggi esami strumentali, con l'Inter che comunicherà le sue condizioni nelle prossime ore.
Nel riscaldamento, prima del torello, Marcus Thuram ha lasciato momentaneamente il gruppo per evitare un sovraccarico, col francese che nelle ultime settimane ha sempre giocato nonostante il piccolo affaticamento muscolare dei giorni scorsi.
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