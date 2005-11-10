Allenamento in corso per l'Inter in vista della sfida di Champions League contro lo Stoccarda di domani. Alla seduta di Appiano Gentile non ha preso parte Piotr Zielinski, col polacco che ha lavorato in modo personalizzato su un campo secondario. La sua presenza resta in forte dubbio, con anche Hakan Calhanoglu che sarà assente: il turco ha svolto oggi esami strumentali, con l'Inter che comunicherà le sue condizioni nelle prossime ore.

Nel riscaldamento, prima del torello, Marcus Thuram ha lasciato momentaneamente il gruppo per evitare un sovraccarico, col francese che nelle ultime settimane ha sempre giocato nonostante il piccolo affaticamento muscolare dei giorni scorsi.