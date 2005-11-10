"Da giovedì andremo in ritiro". Parola di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, che all'indomani della brusca sconfitta rimediata a Monza (0-3) oggi si è ripresentato al Viola Park per la seduta di scarico per i giocatori che sono scesi in campo ieri sera all'U Power Stadium. Marin Pongracic e Fabiano Parisi proseguono il proprio lavoro differenziato per recuperare dai rispettivi infortuni. Viery, che ieri ha abbandonato il campo per un infortunio muscolare, si sta sottoponendo alle terapie.

L'imprevisto

Rimediato il ko con il Monza, il capitano David De Gea avrebbe dovuto presenziare in conferenza stampa. Stando a quanto ricostruito da TMW, il portiere spagnolo tuttavia avrebbe avuto un piccolo malessere per un possibile calo di pressione. Nulla di preoccupante, ma dopo aver accusato un giramento di testa ed essersi spostato in corridoio per riprendere aria, il club gigliato ha comunicato che il giocatore non avrebbe più rilasciato dichiarazioni post-partita.

Ritiro scelta concordata fra tecnico e società

Intanto la Fiorentina tra due giorni andrà in ritiro al Viola Park. Vanoli e il club hanno concordato la scelta di blindarsi al centro sportivo, lasciando il giorno libero per domani inizialmente previsto alla luce dei tanti impegni che ci saranno nelle prossime settimane. Il prossimo impegno sarà questa domenica, nuovamente fuori casa e contro l'Udinese.