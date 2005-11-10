Stando a quanto rivela Sky Sport, c'è un nome 'nuovo' per l'attacco del Milan: Cardinale cerca un centravanti, un giocatore che possa sostituire Camarda, con l'italiano che andrebbe di nuovo via in prestito lasciando così un vuoto nella rosa di Amorim. C'è un nome che aleggia da qualche giorno, oltre a quello di Endrick e Tressoldi, ed è quello di Fotis Ioannidis. Amorim lo conosce, pur non avendolo mai allenato, ed è un giocatore che piace molto all'allenatore, così come piace alla Roma.

Amorim lo conosce, lo Sporting lo ha pagato 22 milioni di euro

Ioannidis, fa sapere il canale satellitare, un nome che va tenuto in considerazione perché potrebbe rientrare nelle potenziali operazioni di mercato. Cardinale ha già dimostrato che se vuole un giocatore e serve veramente al Milan è pronto a investire: Ioannidis è arrivato a Lisbona per 22 milioni di euro nel 2025, ma fino ad ora non ha reso particolarmente dal punto di vista realizzativo, con 8 gol in 37 partite.