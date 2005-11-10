Giacomo Faticanti riparte dalle indicazioni positive emerse dal pareggio per 2-2 contro il Belgio. L'Italia Under 21 ha trovato di fronte un avversario di qualità, capace di metterla in difficoltà in alcuni momenti, ma ha saputo restare in partita fino alla fine. Un risultato che dà continuità al percorso degli Azzurrini in vista del prossimo Europeo.

La forza del gruppo e il confronto con le altre nazionali

"Il Belgio è un'ottima squadra, con una forte identità. In alcuni momenti ci ha messo in difficoltà, ma noi siamo questi: una famiglia che si esalta nelle difficoltà. Siamo stati bravi a rimanere in partita fino alla fine e siamo contenti di dare continuità al nostro percorso".

Nessun complesso di inferiorità nei confronti delle principali selezioni europee: "Ce la siamo giocata sia con il Belgio sia con la Francia. A livello giovanile l'Italia non ha nulla da invidiare a nessuno: negli ultimi anni sono arrivati tanti successi. Dobbiamo continuare così". Un motivo di orgoglio è anche vedere gli ex compagni raggiungere la Nazionale maggiore: "È bellissimo vederli esprimersi a quel livello".

Avellino, la Serie B e il ruolo preferito

Faticanti racconta poi l'impatto con Avellino: "La spinta del pubblico è incredibile, un vero salto di qualità. Mi ha impressionato soprattutto il sostegno in trasferta. Noi promettiamo il massimo impegno, poi quello che arriverà si vedrà". Sulla Serie B, il giudizio è chiaro: "È un campionato tosto, difficile da pronosticare. Credo che tutte le squadre lotteranno fino alla fine per i propri obiettivi". Il centrocampista parla anche del suo momento: "Con la Juventus Next Gen ho vissuto un percorso importante. Ad Avellino sto trovando meno spazio, ma spero di ritagliarmi il mio posto. Da play mi piace gestire il gioco e le geometrie: è il ruolo in cui mi trovo meglio".