Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com (rileggila qui) a margine del 'Premio Città di Tolentino'. Il dirigente ha dato diverse notizie importanti, a partire dalla permanenza di Cambiaghi: "Sta facendo bene, gioca costantemente anche da titolare. Lo scorso anno c'era Rowe e aveva più difficoltà perché c'era competizione nel ruolo. Si è guadagnato la chiamata della Nazionale. Contro la Francia ha dimostrato di poter essere determinante anche a livello alto. Non c'è nessuna voce per gennaio, nessuna attenzione. Rimane ovviamente con noi ed è uno dei punti fermi di questa squadra".

Adriano Galliani ha parlato a margine del "Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano", intitolato a Italo Galbiati. Fra le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com anche la risposta a Malagò: "Posso dire che ho pensato di non fare nessun ricorso perché il calcio ha già tanti problemi, ha bisogno di serenità, di tranquillità. Ho rinunciato, anche se continuo a pensare che sia assolutamente un vulnus che qualcuno possa votare prima un candidato e poi l'altro. Perché con questo giochino, in qualunque momento, potrebbe nascere una compravendita di voti, in qualunque momento uno ti revoca o ti dà e cambia tutto. Io penso che vada regolamentata questa cosa qui perché. Io ho detto al mio avvocato: "Basta, basta, basta: lasciamo perdere, andiamo al 14 dicembre sereni e tranquilli". Credo che 50 anni di calcio mi impongano questa scelta. Mi hanno, anzi, non mi impongono: 50 anni di calcio mi hanno imposto questa scelta".

Allo stesso evento parla anche ill vicepresidente dell'Inter e leggenda del club nerazzurro, Javier Zanetti, con una risposta su Nico Paz: "Se vedere Nico Paz all'Inter rimane un sogno per me o ci credo ancora? Nico Paz è un giocatore del Como e io lo rispetto per questo, e sono felicissimo che stia facendo molto bene nella Nazionale argentina".