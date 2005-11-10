Lorenzo Amatucci si gode il percorso con l'Italia Under 21, reduce dal pareggio per 2-2 contro il Belgio. Il centrocampista ha parlato delle sensazioni vissute in Nazionale, del lavoro con il commissario tecnico Baldini e della sua esperienza in Spagna, senza dimenticare il legame speciale con la Fiorentina.

La crescita con Baldini e l'esperienza in Spagna

"Abbiamo lo spirito giusto, ci crediamo e ci proviamo. Con questo atteggiamento e con la voglia di lottare fino alla fine si può fare tutto". È questa la mentalità che, secondo Amatucci, il commissario tecnico sta trasmettendo al gruppo: "Baldini ci dà la voglia di lottare e di non arrenderci, ci insegna a soffrire e a spingerci fino al limite. È una delle cose più importanti".

Positivo anche il bilancio della sua esperienza in Spagna: "Ho avuto un'opportunità e me la sto godendo. Ho trovato un bell'ambiente, un bel club e sono felice anche dal punto di vista sportivo". Poi il confronto tra i due campionati: "In Spagna il calcio è più tecnico e basato sul possesso. Ci sono differenze tattiche e fisiche rispetto all'Italia, anche se da noi si sta cercando sempre più di puntare sulla tecnica e sul gioco".

Il legame con Firenze e il sogno della Nazionale maggiore

Il pensiero va inevitabilmente alla Fiorentina: "Firenze è casa. Sono cresciuto lì e sono diventato uomo e calciatore. Resterà sempre nel mio cuore, è una parte di me". Infine, lo stimolo rappresentato dai giovani che stanno trovando spazio nella Nazionale maggiore: "Vedere alcuni compagni lì è una motivazione, perché ti fa capire che non manca tantissimo per arrivarci. Bisogna fare tutti i passaggi, perché la maglia azzurra è qualcosa di importante. È giusto dare spazio ai giovani: ce ne sono tanti bravi. Vedere tanti ragazzi in Nazionale ci fa sperare e credere che quel traguardo sia possibile".