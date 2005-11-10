La Germania di Klopp è a 45' dai quarti di Nations League. Havertz e soci stanno vincendo 1-0 contro l'Olanda e ora sono davanti alla Grecia, bloccata per ora sullo 0-0 dalla Serbia.

Nella Lega B si gioca solo nel Gruppo 1: la Svizzera, già promossa, non fa sconti e sta battendo la Scozia 1-0; stesso punteggio tra Macedonia del Nord e Slovenia, ospiti avanti e sempre più vicini a disputare gli spareggi.

NATIONS LEAGUE, tutti i risultati

LEGA A

Germania - Olanda 1-0: 41' Scherhant

Grecia - Serbia 0-0

LEGA B

Macedonia del Nord - Slovenia 0-1: 29' Sturm

Svizzera - Scozia 1-0: 22' aut. Ferguson

LEGA D

Gibilterra - Malta 0-1: 19' Shaw

Già disputate

LEGA C

Faeroerne - Moldavia 1-0: 24' Samuelsen

Kazakistan - Slovacchia 2-2: 29' Chesnokov (K), 56' Bozenik (S), 65' Vorogovskiy (K), 95' Kapralik (S)

Estonia - Bulgaria 2-1: 8' Kristal (E), 45' +1 Kovachev (B) 60' Palumets (E)

Islanda - Lussemburgo 3-0: 25' Willumsson, 37' rig. Gudjohnsen, 50' Ellertson

LEGA D

Lituania - Liechtenstein 2-1: 16' Jankauskas, 50' rig. Ruzgis, 60' Sele (LIE)