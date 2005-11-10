Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com a margine del 'Gran Galà del Calcio - Rever' del percorso di crescita della Primavera viola, soffermandosi anche sul talento Federico Croci, sulle difficoltà del calcio giovanile italiano e sull'impatto del direttore Fabio Paratici.

Angeloni sulla Primavera e sul percorso di Federico Croci

Come valuta la crescita della Primavera viola nelle ultime settimane?

“Abbiamo fatto una scelta differente, voluta dal direttore Paratici, con una rosa più giovane. Siamo stati i più giovani in sette partite su nove e quindi è normale dover aspettare questi ragazzi. Il cambio di modulo ha aiutato la squadra, i ragazzi stanno crescendo e oggettivamente le prestazioni sono migliorate. Anche il passaggio del turno di Youth League ha dato un'ulteriore spinta. La squadra ha acquisito maggiore consapevolezza, ma bisogna ancora aspettare qualche mese per vedere un ulteriore salto di qualità”.

Si parla molto di Federico Croci, che gioca sotto età. Come procede il suo percorso?

“Federico ha compiuto 16 anni a luglio. È un bravissimo ragazzo, viene da una famiglia perbene ed è molto sensibile. Vive con noi in convitto e ha bisogno di serenità e stabilità. Ha capacità e qualità, ma dobbiamo lasciarlo maturare senza mettergli pressioni inutili. Quello che gli ripeto sempre è: divertiti, sii felice, ridi. Deve vivere la sua età, poi sarà il tempo a determinare il suo percorso”.

È importante proteggerlo dalle aspettative?

“Assolutamente. È un ragazzo differente, è evidente, ma deve avere la testa serena. Noi gli vogliamo bene e lui e la sua famiglia lo sanno. Avrebbe potuto scegliere un percorso diverso, perché aveva tutto il calcio europeo che lo seguiva. Siamo stati bravi, ma anche Federico e la famiglia hanno voluto restare con noi”.

Il calcio italiano e il ruolo di Paratici: le parole di Angeloni

Dopo l'ennesima delusione della Nazionale, il calcio italiano sta andando nella direzione giusta con i giovani?

“Una o due partite non possono determinare una valutazione del genere. Io dico da anni che i giovani ci sono, ogni società ne ha. Il problema è trovare il passaggio successivo. Credo che il calcio italiano debba lavorare insieme, dalla Lega Pro alla Serie A. Non è possibile avere categorie con limiti d'età differenti: la Primavera 2 è Under 19, la Primavera 1 Under 20, poi ci sono altre regole nelle categorie superiori. Così il sistema non si aiuta. Serve un lavoro comune tra tutte le componenti, altrimenti continueremo a ritrovarci con gli stessi problemi”.

Che cosa l'ha colpita maggiormente del lavoro di Fabio Paratici alla Fiorentina?

“Ho avuto la fortuna di conoscere Fabio 23-24 anni fa, quando iniziavamo più o meno insieme a girare il mondo. Da allora ha maturato tantissime esperienze e qualità. Crede tantissimo nel settore giovanile, ha una metodologia e un modello preciso. Piano piano ci sta portando ad ampliare questa mentalità. È veramente attento a tutto quello che riguarda i giovani e sono convinto che, con il tempo, possa portare qualcosa di importante alla Fiorentina e a Firenze”.