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Esclusiva TMW

Cesena, Agostini: "Diamanti poteva essere un rischio, ma è stata la scelta giusta per noi"

Esclusiva TMW
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 20:34Serie B
16.11.2026 20:34Serie B
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L'ex attaccante, attuale membro del CdA, spiega la scelta del giovane tecnico e lo elogia per come sta lavorando alla valorizzazione dei giovani del settore giovanile
FotoTUTTOmercatoWEB

Premiato al Gran Galà del Calcio per il lavoro svolto dal settore giovanile del Cesena, l'ex attaccante e membro del CdA romagnolo Massimo Agostini intervenuto ai nostri microfoni ha parlato di quanto il club bianconero sia impegnato a far crescere i giovani del territorio: “L'argomento dei giovani interessa molto a una piccola società come noi del Cesena che è sempre andata avanti valorizzando il settore giovanile, dagli anni in cui giocavo io fino a oggi si è lavorato per far crescere nel migliore dei modi i giovani e ci stiamo riuscendo. È un obbligo e il ringraziamento va a tutti coloro che ci lavorano, dai tecnici che ogni giorno sono al fianco dei ragazzini a noi società che mettiamo a disposizione tutto per fare le cose nel migliore modo possibile. È un premio che va condiviso con tutti loro, dobbiamo essere questi e cercare di portare la loro crescita il più avanti possibile e magari inserirne ogni anno un paio in prima squadra perché è quello che ci ha chiesto la proprietà. Tutto deve essere fatto bene e chi ci lavora dentro deve stare tutta la settimana vicino ai ragazzi”.

In estate avete scelto Diamanti come allenatore. Come sta andando?
“Non dico che sia stata una scelta rischiosa, ma prendere in Serie B un allenatore che non aveva mai allenato in prima squadra, che era da otto anni all'estero in Australia dove ha allenato fino all'Under 23 del Melbourne, ma con un calcio che è quello del marchio City. Poteva essere un rischio, ma quando ci hanno chiesto di incontrare Diamanti per capire che idee avesse, dopo neanche mezzora di discussione, ascoltando le sue proposte, ho pensato subito che fosse l'allenatore giusto per noi e per la squadra che la proprietà voleva fare.

Delle volte rischiare può essere anche utile, perché andare sempre sulla sicurezza del tecnico esperto, che magari ti dà il comfort di restare nella categoria, non permette di avere quella crescita che cercavamo. Con Diamanti stiamo crescendo, abbiamo la squadra più giovane della Serie B, molti ragazzi della Primavera e dell'Under 18 che si allenano con la prima squadra in settimana. Il mister appena vede qualcuno che merita la prima squadra non ci pensa due volte a inserirlo. Siamo contenti e aver scelto Diamanti come allenatore è stata la cosa giusta”.

Fonte: Dall'inviata ad Arezzo Claudia Marrone
© Riproduzione riservata

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