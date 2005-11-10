"Ieri sono andato a vedere questo spettacolo di partita con Ronaldinho, erano tutti felici di vederlo toccare il pallone dopo 11 anni in campo, è stato emozionante perché è un grandissimo amico. Ce l'ha messa tutta, ho visto felicità intensa, voleva fare di più, in quei 45 minuti quello che poteva fare lo ha fatto": così l'ex portiere del Milan, Nelson Dida, ha parlato ai microfoni di Sky del ritorno in campo di Ronaldinho, con il Ravenna.

Ronaldinho ha creato un grande entusiasmo: può essere un'idea anche per altri ex giocatori quella di tornare a dare una mano a chi serve?

"Penso sia difficile, lui è andato giustamente anche per fare un po' di pubblicità, è un grandissimo e il suo nome va in tutto il mondo, il mondo ha visto ieri Ronaldinho tornare in campo. Per noi tornare in campo dopo 10 anni è difficilissimo. Devi allenarti tantissimo che sia per la Serie A, la Serie B o la Serie C. Lui gioca a beach volley, ma per fare quello che ha fatto ieri andava benissimo".

Endrick accostato a Roma e Milan, che ne pensi, è un fuoriclasse vero?

"Per me è un grandissimo giocatore, a me ricorda Romario: piccolino, determinato in area, decisivo, penso possa fare bene al Real Madrid e in nazionale. Se fosse un nome disponibile per il Milan, chi lo sa? Spero che venga nel campionato italiano".