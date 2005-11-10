Anche Vampeta seguirà Ronaldinho al Ravenna: "Fenomeno, fuoriclasse, straordinario"

Vampeta, vecchia conoscenza del calcio italiano per il suo passato all'Inter e compagno di Ronaldinho nel Brasile campione del mondo nel 2002, ha concesso un'intervista a TMW in vista del clamoroso ritorno in campo del Gaucho, oggi 46enne. "Ronaldinho, ti auguro buona fortuna per questa nuova avventura. Sei una delle persone migliori che abbia conosciuto nel mondo del calcio. Un fuoriclasse assoluto, il migliore al mondo!", è il messaggio che l'ex centrocampista ha voluto mandare al nuovo giocatore del Ravenna.

Vampeta si inchina dinanzi al Pallone d'Oro

"Sei una persona straordinaria, uno dei migliori atleti che abbia conosciuto, non solo come calciatore, ma anche per le sue qualità umane. Un vero fenomeno! Buona fortuna, Ronaldinho! Un abbraccio dal vecchio Vamp!", ha ribadito Vampeta ai nostri microfoni, augurando a Ronaldinho il miglior (nuovo) debutto possibile nel calcio italiano. Con una certezza: sul prato del Benelli, per il derby col Forlì di domenica pomeriggio, non ci saranno solamente i riflettori dei tifosi italiani.

Guarda il videomessaggio di Vampeta per Ronaldinho nel video in calce di TMW.