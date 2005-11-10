Intervistato da Radio Firenzeviola, l'ex difensore della Fiorentina Felipe ha commentato: "Sinceramente non me l'aspettavo così. Visti gli investimenti estivi e la qualità dei giocatori arrivati, mi aspettavo una stagione più tranquilla. Ritrovarsi ad affrontare le stesse difficoltà dello scorso anno è sicuramente grave".

Il problema della difesa viola è nei singoli o negli equilibri di squadra?

"Guardando le ultime partite, ho avuto l'impressione che manchi soprattutto equilibrio. La Fiorentina è stata costruita per giocare un calcio offensivo, ma oggi non si può pensare di dominare sempre. Bisogna anche saper difendere e lavorare tutti insieme, attaccanti compresi".

La Fiorentina dovrebbe passare alla difesa a tre?

"Potrebbe essere una soluzione. Ranieri, ad esempio, è un difensore attento, ma non è il classico marcatore. Credo serva soprattutto maggiore equilibrio. Vanoli ha l'esperienza per trovare la soluzione giusta e la squadra ha già dimostrato di saper giocare sia a tre sia a quattro".

In questo momento sacrificherebbe la qualità per avere più concretezza?

"Sì. La priorità deve essere ritrovare solidità e smettere di subire gol. L'Udinese è una squadra fisica, ma ha anche qualità davanti. La Fiorentina deve prima ritrovare equilibrio e poi sfruttare le proprie risorse offensive. Nella mia carriera mi sono salvato tante volte anche giocando male, magari con un episodio su calcio piazzato. Adesso contano soprattutto i risultati".