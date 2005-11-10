Alle ore 18:45 scende in campo il Milan, ospite dei greci dell'Olympiacos nella partita della 5^ giornata di Fase Campionato in Europa League. Sono state diffuse le formazioni ufficiali, eccole di seguito.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega; Retsos, Smajlović, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Gustavo Sá, Pedersen, João Silva, Gelson Martins; González.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Cisse, Moreira; Gonçalo Ramos.

In arrivo il rinnovo di Carlos Augusto con l'Inter

Carlos Augusto rinnova il suo contratto con l'Inter fino al 2031. La notizia sta per diventare ufficiale, considerando che il difensore nerazzurro nel pomeriggio si è presentato accompagnato dai suoi agenti presso gli uffici nerazzurri a Milano, in viale Liberazione.

La Lazio potrebbe aver perso Taylor

Fiato sospeso per la Lazio e per Gennaro Gattuso, per conoscere più nel dettaglio l'infortunio rimediato da Kenneth Taylor. Nell'allenamento di ieri, il centrocampista olandese si è fermato prima del tempo e oggi ha saltato la sessione. Le sue condizioni saranno valutate dallo staff sanitario biancoceleste anche nelle prossime ore, ma la sua presenza per il match contro il Torino è a forte rischio.

Tonelli allenatore dell'Empoli, con deroga

L'Empoli ha scelto Lorenzo Tonelli per la propria panchina. Almeno per il prossimo mese: "Empoli Football Club è lieta di annunciare che, a partire dalla prossima sfida contro l’Hellas Verona, Lorenzo Tonelli assumerà la guida tecnica della prima squadra. Oltre a mister Tonelli, entrerà a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Francesco Tavano, nel ruolo di collaboratore tecnico". Non ha il patentino UEFA Pro, quindi sarà in deroga per 30 giorni.