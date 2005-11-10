Mondiale Under 17, Italia già certa di essere tra le migliori 8: ecco gli accoppiamenti ai sedicesimiTMW
Simone Lorini
Missione compiuta, è proprio il caso di dirlo: il terzo successo al Mondiale Under 17 mette l'Italia in condizione ideale in vista dei sedicesimi di finale. Sarebbe bastato un punto per la certezza del primo posto, ma la vittoria garantisce l'ingresso nelle prime otto in classifica, utile per avere un percorso più "morbido" verso gli ottavi di finale. L'Italia è messa molto bene in ottica differenza reti e in attesa della fine della fase a gironi è già certa di essere tra le migliori otto squadre del Mondiale, al momento dietro solo a Spagna e Corea del Sud nel computo della differenza reti delle squadre a punteggio pieno.
Le 8 migliori prime contro le 8 migliori terze
1^ migliore prima - 8^ migliore terza
2^ migliore prima - 7^ migliore terza
3^ migliore prima - 6^ migliore terza
4^ migliore prima - 5^ migliore terza
5^ migliore prima - 4^ migliore terza
6^ migliore prima - 3^ migliore terza
7^ migliore prima - 2^ migliore terza
8^ migliore prima - 1^ migliore terza
Le altre 4 prime contro le 4 peggiori seconde
9^ migliore prima - 12^ migliore seconda
10^ migliore prima - 11^ migliore seconda
11^ migliore prima - 10^ migliore seconda
12^ migliore prima - 9^ migliore seconda
Le 8 migliori seconde tra loro
1^ migliore seconda - 8^ migliore seconda
2^ migliore seconda - 7^ migliore seconda
3^ migliore seconda - 6^ migliore seconda
4^ migliore seconda - 5^ migliore seconda