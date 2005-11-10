Missione compiuta, è proprio il caso di dirlo: il terzo successo al Mondiale Under 17 mette l'Italia in condizione ideale in vista dei sedicesimi di finale. Sarebbe bastato un punto per la certezza del primo posto, ma la vittoria garantisce l'ingresso nelle prime otto in classifica, utile per avere un percorso più "morbido" verso gli ottavi di finale. L'Italia è messa molto bene in ottica differenza reti e in attesa della fine della fase a gironi è già certa di essere tra le migliori otto squadre del Mondiale, al momento dietro solo a Spagna e Corea del Sud nel computo della differenza reti delle squadre a punteggio pieno.

Le 8 migliori prime contro le 8 migliori terze

1^ migliore prima - 8^ migliore terza

2^ migliore prima - 7^ migliore terza

3^ migliore prima - 6^ migliore terza

4^ migliore prima - 5^ migliore terza

5^ migliore prima - 4^ migliore terza

6^ migliore prima - 3^ migliore terza

7^ migliore prima - 2^ migliore terza

8^ migliore prima - 1^ migliore terza

Le altre 4 prime contro le 4 peggiori seconde

9^ migliore prima - 12^ migliore seconda

10^ migliore prima - 11^ migliore seconda

11^ migliore prima - 10^ migliore seconda

12^ migliore prima - 9^ migliore seconda

Le 8 migliori seconde tra loro

1^ migliore seconda - 8^ migliore seconda

2^ migliore seconda - 7^ migliore seconda

3^ migliore seconda - 6^ migliore seconda

4^ migliore seconda - 5^ migliore seconda