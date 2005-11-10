Carlos Augusto è in sede per il rinnovo, firma subito con l'Inter: i dettagliTMW
Yvonne Alessandro
Carlos Augusto non vuole aspettare fino a domani. Nel primo pomeriggio c'è stato un cambio di programma rispetto all'iniziale tabella di marcia che avrebbe previsto la firma sul nuovo contratto con l'Inter per domani: in questi istanti, come ripreso da TuttoMercatoWeb, il brasiliano classe '99 ha raggiunto la sede di Viale della Liberazione per autografare il prolungamento fino all'estate del 2031.
I dettagli del nuovo accordo
Come si può notare, in compagnia del giocatore nerazzurro in attesa di salire ai piani alti del quartier generale del club meneghino anche il suo agente Giuseppe Riso. Sorridente e soddisfatto per il prolungamento con l'Inter, Carlos Augusto andrà a percepire anche un ingaggio superiore rispetto al suo attuale (2,2 milioni di euro).
Premio per gli sforzi
Risolte una volta per tutte le incongruenze iniziali manifestate dall'entourage del giocatore: il brasiliano potrà rinnovare il matrimonio con la società meneghina senza problemi. Il nuovo accordo, rispetto al precedente contratto valido fino al 2028, verrà esteso per tre anni. Il premio al valore per le incredibili prestazioni di questo avvio di stagione, così come per l'incredibile duttilità del 27enne mostrata in campo e che ha aiutato fortemente Cristian Chivu e il resto della squadra lungo campionato e Champions League.