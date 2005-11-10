Olympiacos-Milan, le formazioni ufficiali: Cisse e non Pulisic, 4 ex Serie A dal 1' nei greci
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Dimitri Conti
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Oggi alle 17:37Serie A
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26.11.2026 17:37Serie A
Alle 18:45 in terra greca scende in campo la squadra rossonera di Amorim, impegnata nel match del 5° turno di Fase Campionato della Champions.
Alle ore 18:45 scende in campo il Milan, ospite dell'Olympiacos nella partita che vale per la 5^ giornata di Fase Campionato dell'Europa League. Di seguito le formazioni ufficiali.
OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega; Retsos, Smajlović, Pirola, Onyemaechi; Freuler, Gustavo Sá, Pedersen, João Silva, Gelson Martins; González.
A disposizione: Stournaras, Georgakopoulos, Saliakas, David Carmo, Fortounis, Yaremchuk, Bakoulas, Tiknizyan, Filis, Toufakis.
Allenatore: Imanol Alguacil.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupiñán; Jashari, Rabiot; Hutchinson, Cisse, Moreira; Gonçalo Ramos.
A disposizione: Pittarella, Torriani, Pulišić, Tomori, Comotto, V. Vladimirov, Ossola, Terracciano, Musah.
Allenatore: Ruben Amorim.
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